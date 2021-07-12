В квартирном пожаре на Замшиной погиб человек

В квартирном пожаре на Замшиной погиб человек
Пожар разгорелся в квартире дома на Замшиной улице. Фото: скрин Google.Maps

В многоэтажном жилом доме в Калининском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира. На месте происшествия обнаружили труп.

Возгорание случилось в ночь на 11 июля в доме № 31 по улице Замшиной. Пламя охватило комнату и балкон в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, посреди комнаты нашли сильно обгоревший труп.

Причины и обстоятельства возгорания выясняют специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге после пожара женщину доставили в больницу. Ей потребовалась госпитализация – по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.

новости СПб пожар труп


 

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