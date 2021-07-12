В квартирном пожаре на Замшиной погиб человек

В многоэтажном жилом доме в Калининском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира. На месте происшествия обнаружили труп.
Возгорание случилось в ночь на 11 июля в доме № 31 по улице Замшиной. Пламя охватило комнату и балкон в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, посреди комнаты нашли сильно обгоревший труп.
Причины и обстоятельства возгорания выясняют специалисты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге после пожара женщину доставили в больницу. Ей потребовалась госпитализация – по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.