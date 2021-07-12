На Зольной в бизнес-центре «Морская столица» произошло задымление

Пожар в б/ц "Морская столица". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Пожар в б/ц "Морская столица". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Петербурге в недостроенном бизнес-центре «Морская столица» произошло задымление.

Об этом стало известно сегодня утром, 12 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно Gazeta.SPb, в здании задымился битум на площади в один квадратный метр. Пожарных вызывать не стали, задымление ликвидировали своими силами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в многоэтажном жилом доме в Калининском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира. На месте происшествия обнаружили труп.