Из Сланцевских карьеров выловили труп мужчины

Из Сланцевских карьеров выловили труп мужчины
В полицию обратился знакомый утопленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кингисеппском районе Ленобласти мужчина ушел купаться и не вернулся.

Инцидент произошел на Сланцевских карьерах. В воскресенье, 11 июля, в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что около 20:00 купать ушел 53-летний уроженец Тверской области, житель Западной Двины. На берег мужчина так и не вышел.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вещи пропавшего оставались на берегу. Прибывшие спасатели извлекли из воды тело мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утопленника выловили из канала Грибоедова. К месту происшествия прибыли кареты скорой медицинской помощи и полиция.

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