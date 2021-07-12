В Ленобласти в лесу заблудилась семья

В Ленобласти в лесу заблудилась семья
Семье помог поисково-спасательный отряд "Отклик". Фото: Google.Maps

В Волосовском районе Ленобласти заблудилась семья.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Ленобласти поступило сообщение от 44-летнего мужчины. Он вместе с 60-летней мамой заблудился в лесу в районе реки Реполка и деревни Сосницы.

Ранее они приехал туда на машине сына «Ховол грей». Откуда зашли в лес, мужчина объяснить не смог. Семье помог поисково-спасательный отряд «Отклик». Сына и мать вывели из леса вблизи реки Реполка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесу Ленобласти трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились. В Ленинградской области вечером 23 мая в лесном массиве произошло чрезвычайное происшествие, имеющее счастливый конец. В социальных сетях появилась информация, что в Тосненском районе Ленобласти, недалеко от деревни Поркузи, трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.

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