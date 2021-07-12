В Сестрорецке из залива выловили тело пенсионерки

В Курортном районе Петербурга спасателям пришлось извлекать из воды тело купальщицы.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июля,на Ермоловском пляже в Сестрорецке. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в воде залива напротив отеля «Скандинавия» увидели тело женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утонувшую вынесли на берег. Прибывшие стражи порядка выяснили, что погибла женщина на вид лет 60–65 в купальном костюме.

Личность погибшей устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утопленника выловили из канала Грибоедова. К месту происшествия прибыли кареты скорой медицинской помощи и полиция.