В озере Антоновское нашли тело женщины-врача, убитой мужем

В озере Антоновское нашли тело женщины-врача, убитой мужем
Супруг врача-педиатра был задержан через пару дней поисков. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Правоохранители нашли тело женщины-врача в озере Антоновское, которую убил и сбросил в воду экс-супруг в Луге.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. Правоохранители нашли тело 37-летней женщины, которая работала врачом в межрайонной Лужской больницы. Два месяца назад она ушла из дома в поселке Оредеж и не вернулась. Дело возбуди по факту убийства.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, подозреваемым в преступлении оказался ее муж. Конфликт между супругами мог произойти на бытовой почве. Позже он признался в содеянном, а также показал, где совершил убийство и куда спрятал тело.

Тело направлено на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жену.

ГСУ СК России по Ленобласти ленобласть труп


 

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