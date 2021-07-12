После Евро-2020 усилят проверки 1-й Советской с «лежбищем алкоголиков»

После Евро-2020

В Центральном районе Петербурга намерены усилить патрулирование 1-й Советской улицы. Горожане жалуются на «лежбище» алкоголиков в центре Северной столицы.

Об этом Gazeta.SPb рассказал глава районной администрации Максим Мейксин. По его словам, жалобы на беспорядок на 1-й Советской поступали и в администрацию Центрального района.

«В конце июня мы обратились в УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга с официальным письмом, в котором попросили коллег из ведомства организовать охрану общественного порядка на 1-ой Советской», — сообщил Максим Мейксин.

Глава администрации добавил, что количество патрулей полиция обещала увеличить после окончания чемпионата Европы по футболу. Евро-2020 завершился накануне. Финальный матч сборных Англии и Италии закончился победой последних.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 1-я Советская улица стала излюбленным местом алкоголиков и бездомных после масштабной реконструкции. Посреди дня на скамейках можно заметить спящих пьяных, газоны, по словам горожан, усеяны окурками, бутылками и пробками.

Еще одна проблема 1-й Советской улицы – запаркованность. Петербуржцы жалуются на то, что водители оставляют автомобили даже там, где установлены запрещающие знаки.

Как отмечала Gazeta.SPb на запаркованность жители жаловались еще в 2018-м году после того, как магистраль сделали пешеходной. С тех пор ситуация изменилась мало. Теперь местные жители называют ее «1-й Парковочной» и «1-й Распивочной».

Петербургские власти также рассчитывают на то, что случаев нарушения правил парковки в Северной столице станет меньше после того, как полномочия штрафовать водителей отошли комитету по транспорту. Теперь ведомство может составлять административные протоколы и эвакуировать транспорт.