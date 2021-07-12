СМИ: лидер группы «Пило» Илья Черт находится в реанимации

Туда артист якобы угодил после операции на сердце, сообщают источники.

Музыкант и лидер группы «Пилот» Илья Черт угодил в реанимацию. Об этом сегодня, 12 июля, пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, артисту сделали операцию на сердце, после чего он попал в реанимацию. Журналисты уверяют, что смогли пообщаться с музыкантом и тот заявил, что поправится разве что к зиме

Прочие подробности пока что не распространяются – слухи не комментируют ни в одной из официальных социальных сетей группы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брат Игоря Верника опроверг сообщения о госпитализации артиста. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Вадим Верник попал в больницу из-за проблем с сердцем.