В Петербурге проводят доследственную проверку по факту получения ожогов подростком

Парень получил ожоги во время проведения операции.

В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку по факту получения ожогов 17-летним подростком. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает на сайте СК РФ по городу.

Известно, что парень угодил в детскую больницу 5 июля. Там ему сделали операцию, после которой он получил ожоги. Подростка перевели в ожоговое отделение, где ему оказывается медицинская помощь. Известно, что угрозы для его жизни не имеется.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в коляску с грудничком попал горящий бычок: малыш получил сильный ожог.