В Смольном объяснили, кого нужно госпитализировать с коронавирусом

В Смольном объяснили, кого нужно госпитализировать с коронавирусом
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В больницы в основном увозят пациентов средней и тяжелой степени.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана рассказал, кого из зараженных коронавирусом в нужно госпитализировать в первую очередь. Об этом он заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Известно, что в госпитализации нуждаются пациенты средней и тяжелой степени, а также крайне тяжелые пациенты. Иногда в больницу увозят легких пациентов – в том случае, если у них есть дополнительные заболевания. Это может быть, например, сахарный диабет, хронические заболевания.

«Старшее поколение мы даже в легкой степени стараемся госпитализировать, чтобы предотвратить быстрое развитие ковид-инфекции и неблагоприятные исходы»,

— объяснил Сарана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург привезли новую партию вакцины «КовиВак».

госпитализация пандемия Смольный


 

Новости партнеров
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
У какого знака зодиака самый скверный характер
У какого знака зодиака самый скверный характер
Бузова выглядит нецензурно: что происходит с распустившейся телеведущей
Бузова выглядит нецензурно: что происходит с распустившейся телеведущей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержанный скончался в автозаке и не доехал до суда
В Смольном объяснили, кого нужно госпитализировать с коронавирусом
В Петербурге на ремонт Биржевого моста потратят 2,4 млрд рублей
В Ломоносове продают дом, построенный по проекту Воронихина
Аршавин назвал игроков сборных Италии и Англии бездарями
Финские болельщики выплатят штраф из-за оскорбительного поведения на ...
День Ленобласти отменят: деньги на его проведение потратят на здравоохранение
В Петербург привезли новую партию вакцины «КовиВак»