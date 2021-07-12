В Смольном объяснили, кого нужно госпитализировать с коронавирусом

В больницы в основном увозят пациентов средней и тяжелой степени.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана рассказал, кого из зараженных коронавирусом в нужно госпитализировать в первую очередь. Об этом он заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Известно, что в госпитализации нуждаются пациенты средней и тяжелой степени, а также крайне тяжелые пациенты. Иногда в больницу увозят легких пациентов – в том случае, если у них есть дополнительные заболевания. Это может быть, например, сахарный диабет, хронические заболевания.

«Старшее поколение мы даже в легкой степени стараемся госпитализировать, чтобы предотвратить быстрое развитие ковид-инфекции и неблагоприятные исходы»,

— объяснил Сарана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург привезли новую партию вакцины «КовиВак».