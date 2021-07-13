На Народной из окна выпал ребенок: родители в этот момент выпивали

На Народной из окна выпал ребенок: родители в этот момент выпивали
Ребенок выпал из окна. Фото: скриншот Вконтакте

Очевидцы рассказывают, что малышка умерла в карете скорой помощи.

В Невском районе вечером 12 июля под окнами жилого дома нашли пострадавшую пятилетнюю девочку. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Народной улице. По предварительным данным, малышка выпала из окна. В этот момент ее родители находились в состоянии алкогольного опьянения, считают свидетели. Известно также, что на место инцидента успели приехать врачи, но девочка скончалась в машине скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном. Девочка выжила, однако получила травмы. В данный момент ребенку оказывают необходимую медицинская помощь.

выпал ребенок невский район новости СПб скорая помощь


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Черной речке заметили мертвых уток
На Народной из окна выпал ребенок: родители в этот момент выпивали
Актриса Варвара Шмыкова объявила о разводе
Петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году
В водоемах Ленобласти нашли тела троих людей
В Ленобласти работу общепита в «красной» зоне ограничили по времени
Более 200 петербуржцев решились на ревакцинацию от коронавируса
Актриса Алферова идет на поправку после заражения коронавиурсом