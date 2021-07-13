У площади Стачек заметили машину с человеком в багажнике

Очевидцы так и не поняли, что происходит.

В Кировском районе в понедельник, 12 июля, заметили автомобиль, в багажнике которого лежал человек. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор поста заявил, что происходящее запечатлел автовидеорегистратор на площади Стачек. На кадрах видно, как из легковушки выходят два мужчины и одна девушка. Кто-то из них открыл багажник и там, помимо вещей, лежал человек. Он помахал троице, после чего снова оказался закрыт.

После этого трое уходят в неизвестном направлении, а машина отправляется в дальнейший путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге «Мерседес» 22-летнего парня хранил много тайн: в двери, багажнике были припрятаны наркотики.