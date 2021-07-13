В мире коронавирусом заразились более 187,2 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 460 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. В мире новый вирус подхватили уже 187 221 294 человека. К летальному исходу вирус привел в 4 038 596 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 33 886 172 зараженных, 607 390 умерших. Следом идут Индия (30 874 476 инфицированных, 408 764 скончались) и Бразилия (19 106 971 зараженный, умерли 534 233 человека).

Россия расположилась на пятом месте: в стране зафиксировано 5 808 473 инфицированных, скончались от COVID-19 143 712 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при контакте с инфицированным Covid-19 защитная маска снижает шанс заразиться примерно в 25 раз. Вакцинированным гражданам нужно носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» новой болезни.