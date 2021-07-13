Полыхающий ангар в садоводстве у Александровки тушили 12 спасателей

В Выборгском районе Ленобласти минувшей ночью загорелся большой ангар. С огнем боролись три пожарных расчета.

Возгорание случилось в ночь на во вторник, 13 июля, в садоводстве «Гармония» у деревни Александровка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:10. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников части на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, ангар горел на общей площади 460 квадратных метров. В 4:37 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе ночью сгорела дача. Огонь охватил частный дом на площади 80 квадратных метров.