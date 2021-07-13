Двое мужчин устроили стрельбу по окнам жилого дома на Ярослава Гашека

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали мужчин, открывших стрельбу от скуки. Одна из пуль угодила в окно жилого дома.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июля, у дома №7 по улице Ярослава Гашека. На звуки выстрелов среди ночи правоохранителям пожаловался местный житель.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, прибывшие стражи порядка задержали на месте двух пьяных мужчин. В ходе стрельбы один из них разбил окно квартиры, расположенной на 1 этаже указанного дома.

Пневматический пистолет изъят. В отдел с полицейскими проследовал владелец оружия.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на детской площадке устроили драку со стрельбой. Полиция Северной столицы задержала 32-летнего мужчину. При себе у него обнаружили пистолет и разрешение на него.