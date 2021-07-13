Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 июля 2021 года № 18

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 июля 2021 года № 18
В 2021-м году пройдут выборы в Госдуму. Фото: Baltphoto

1. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по финансовым вопросам

2. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по финансовым вопросам

3. Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем политической партии «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

4. Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем политической партии «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

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