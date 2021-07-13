Ремонт Красносельского шоссе в Ленобласти перевели в ночной режим

Ремонт Красносельского шоссе в Ленобласти перевели в ночной режим
Область обновляет Красносельское шоссе. Фото: сайт администрации Ленобласти

Ремонт Красносельского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти перевели в ночной режим.

В ночь на вторник, 13 июля, техника начала укладывать выравнивающий слой полотна. Работа в темное время суток позволяет дорожникам минимально ограничивать движение и не создавать заторов.

Как сообщили в администрации 47-го региона, первая ночная укладка в этом сезоне прошла на Гостилицком шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы ограничат движение на Коннолахтинской дороге до конца июля. Протяженность ремонтируемого объекта составит 4,98 км. В рамках ремонта будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части.

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