Неделя до двухлетия: малышка выпала с 5 этажа и погибла

Неделя до двухлетия: малышка выпала с 5 этажа и погибла
Малышка выпала из окна в Петербурге и умерла. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города было обнаружено тело маленького ребенка, упавшего с высоты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 июля в 18:00 поступило сообщение, что на Народной улице из окна выпал ребенок.

Когда правоохранители приехали, то выяснили, что с пятого этажа жилого дома выпала девочка, которой через неделю должно было исполнится два года.

Малышка облокотилась на москитную сетку и по недосмотру матери выпала. Девочка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Сообщается, что семья полная и на учете не состоит. 31-летняя мать и 27-летний отец ребенка нигде официально не работали.

Отмечается, что папа погибшей девочки привлекался не менее шести раз. В его арсенале имеются такие статьи, как «Грабеж», «Мошенничество», «Угон», «Незаконный оборот наркотиков», «Приготовление к преступлению».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном.

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