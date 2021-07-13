Неделя до двухлетия: малышка выпала с 5 этажа и погибла

В Петербурге в Невском районе города было обнаружено тело маленького ребенка, упавшего с высоты.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 июля в 18:00 поступило сообщение, что на Народной улице из окна выпал ребенок.
Когда правоохранители приехали, то выяснили, что с пятого этажа жилого дома выпала девочка, которой через неделю должно было исполнится два года.
Малышка облокотилась на москитную сетку и по недосмотру матери выпала. Девочка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.
Сообщается, что семья полная и на учете не состоит. 31-летняя мать и 27-летний отец ребенка нигде официально не работали.
Отмечается, что папа погибшей девочки привлекался не менее шести раз. В его арсенале имеются такие статьи, как «Грабеж», «Мошенничество», «Угон», «Незаконный оборот наркотиков», «Приготовление к преступлению».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном.