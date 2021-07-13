Кремль допускает, что в РФ могут принять меры, как во Франции

Решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но на региональном уровне началась имплементация подобных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но на региональном уровне началась имплементация подобных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что меры по вакцинации, как во Франции, могут стать безальтернативными.

Песков отметил, что в мире в данный момент складывается такая ситуация, которая предполагает, что в России могут ужесточить меры по COVID-19, как и во Франции.

Напомним, что 12 июля лидер Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам своей страны и сообщил, что вводится обязательная вакцинация для медиков и работников больниц. Кроме того, по словам французского президента, в августе в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет необходим санитарный пропуск. В нем будет отмечено, что гражданин либо вакцинирован, либо не болеет COVID.

Отмечается, что таких решений, как во Франции пока не принималось, однако есть возможность, что подобные ограничения будут введены и в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID.