На Маршала Казакова 10 спасателей тушили «Форд»

На Маршала Казакова 10 спасателей тушили &#171;Форд&#187;
Спасатели потушили автомобильный пожар в Красносельском районе. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петербурге в Красносельском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся автомобиль.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 13 июля стало известно, что в Красносельском районе Северной столицы по улице Маршала Казакова дома 60 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:55 .

Оказалось, что загорелся легковой автомобиль «Форд».

Возгорание получилось ликвидировать через 12 минут, к 14:07.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей.

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