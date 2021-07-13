На Маршала Казакова 10 спасателей тушили «Форд»

В Петербурге в Красносельском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся автомобиль.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 13 июля стало известно, что в Красносельском районе Северной столицы по улице Маршала Казакова дома 60 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:55 .
Оказалось, что загорелся легковой автомобиль «Форд».
Возгорание получилось ликвидировать через 12 минут, к 14:07.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
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