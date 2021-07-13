В Кингисеппе подросток играл и выпал с 5 этажа

Мальчик в Кингисеппе во время игры выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мальчик в Кингисеппе во время игры выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области в Кингисеппском районе следствие пытается понять, как 12-летний мальчик мог выпасть из окна пятого этажа.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти начал проверку после того, как 12-летний мальчик получил травмы в городе Кингисепп.

Следствие полагает, что 13 июля 12-летний подросток, в ходе игры выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже дома на Театральной улице.

Мальчик получил различные травмы, в данный момент ему оказывается медицинская помощь.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

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