В Кингисеппе подросток играл и выпал с 5 этажа

В Ленинградской области в Кингисеппском районе следствие пытается понять, как 12-летний мальчик мог выпасть из окна пятого этажа.
Кингисеппский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти начал проверку после того, как 12-летний мальчик получил травмы в городе Кингисепп.
Следствие полагает, что 13 июля 12-летний подросток, в ходе игры выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже дома на Театральной улице.
Мальчик получил различные травмы, в данный момент ему оказывается медицинская помощь.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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