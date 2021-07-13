Малый Саблинский водопад в Ленобласти впервые высох из-за жары

Местные жители отмечают, что это плохое явление для саблинской флоры и фауны. Фото: скрин https://www.instagram.com/sablino_adm/

Местные жители отмечают, что это плохое явление для саблинской флоры и фауны. Фото: скрин https://www.instagram.com/sablino_adm/

В Тосненском районе Ленобласти пересох малый Саблинский водопад.

Из-за аномальной июльской жары уникальный природный памятник иссох. Это произошло впервые за всю историю водопада на Саблинке. Об этом поделился глава Ульяновского сельского поселения Константин Камалетдинов в Instagram.

«Печальная картина», — пишут пользователи.

Местные жители отмечают, что это плохое явление для саблинской флоры и фауны. Экологи подтверждают их слова. Дело в том, что в России все чаще пересыхают родники, речки. Вернется ли вода в водопад, еще вопрос.

«Самое время заняться чисткой канав, русла реки от мусора», — написал другой комментатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.