Малый Саблинский водопад в Ленобласти впервые высох из-за жары

В Тосненском районе Ленобласти пересох малый Саблинский водопад.
Из-за аномальной июльской жары уникальный природный памятник иссох. Это произошло впервые за всю историю водопада на Саблинке. Об этом поделился глава Ульяновского сельского поселения Константин Камалетдинов в Instagram.
«Печальная картина», — пишут пользователи.
Местные жители отмечают, что это плохое явление для саблинской флоры и фауны. Экологи подтверждают их слова. Дело в том, что в России все чаще пересыхают родники, речки. Вернется ли вода в водопад, еще вопрос.
«Самое время заняться чисткой канав, русла реки от мусора», — написал другой комментатор.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.