Малый Саблинский водопад в Ленобласти впервые высох из-за жары

Малый Саблинский водопад в Ленобласти впервые высох из-за жары
Местные жители отмечают, что это плохое явление для саблинской флоры и фауны. Фото: скрин https://www.instagram.com/sablino_adm/

В Тосненском районе Ленобласти пересох малый Саблинский водопад.

Из-за аномальной июльской жары уникальный природный памятник иссох. Это произошло впервые за всю историю водопада на Саблинке. Об этом поделился глава Ульяновского сельского поселения Константин Камалетдинов в Instagram.

«Печальная картина», — пишут пользователи.

Местные жители отмечают, что это плохое явление для саблинской флоры и фауны. Экологи подтверждают их слова. Дело в том, что в России все чаще пересыхают родники, речки. Вернется ли вода в водопад, еще вопрос.

«Самое время заняться чисткой канав, русла реки от мусора», — написал другой комментатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

влдопад ленобласть природа Саблинский водопад Тосненский район


 

Новости партнеров
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала года на Октябрьской железной дороге произошло 11 аварий
Иваногордская крепость окунется в джазовый перформанс
Авиакомпания «Россия» продолжает расследование инцидента на рейсе ...
Малый Саблинский водопад в Ленобласти впервые высох из-за жары
Арест Mercedes напомнил петербуржцу о долгах в 700 тыс. рублей
В Петербурге в инфекционных стационарах не отключат горячую воду
Войтановский опроверг отказ от участия в выборах в ЗакСобрание
На Фрунзе в жилом доме загорелись сразу два этажа