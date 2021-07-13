В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз
В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 11-14 часов в большинстве районов 47-го региона ожидаются грозы, местами ливни. При грозе кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду

В связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения. Машину рекомендуется отогнать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие дни температура воздуха днем в Ленобласти воздуха будет достигать +34 градусов.

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