В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 11-14 часов в большинстве районов 47-го региона ожидаются грозы, местами ливни. При грозе кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду

В связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения. Машину рекомендуется отогнать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие дни температура воздуха днем в Ленобласти воздуха будет достигать +34 градусов.