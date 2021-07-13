Жителям Ленобласти пообещали 34-градусную жару и дождь во вторник

Жителям Ленобласти пообещали 34-градусную жару и дождь во вторник
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, но при этом сохранится аномальная жара в дневные часы.

Так, с 13 по 15 июля в регионе будет переменная облачность. Днем во вторник местами, преимущественно на юге области, ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха составит до +29…+34 градусов.

В среду местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный ночью слабый, днем слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +18…+23 градусов, местами до +15 градусов, днем +29…+34 градуса.

На следующий день также местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что день Ленобласти отменят, деньги на его проведение потратят на здравоохранение. Праздник хотели провести в оффлайн-формате, но сейчас идет речь о полной отмене из-за пандемии.

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