День Ленобласти отменят: деньги на его проведение потратят на здравоохранение

День Ленобласти отменят: деньги на его проведение потратят на здравоохранение
Дрозденко планирует отменить праздник. Фото: Balpthoto

Праздник хотели провести в оффлайн-формате, но сейчас идет речь о полной отмене из-за пандемии.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко готовится к тому, чтобы объявить об отмене праздника День Ленобласти. Об этом сообщает «ЛенТВ24», ссылаясь на собственные источники.

Ожидается, что официальная информация по поводу отмены оффлайн-мероприятий появится уже завтра, 13 июля. Дрозденко хочет перенести празднование на 2022 год, когда, по его мнению, в регионе смогут победить коронавирус.

Глава областного комздрава Сергей Вылегжанин согласен с тем, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего и лишний раз рисковать не стоит. Сейчас важно сохранить здоровье людей.

Также журналисты добавляют, что сэкономленные средства хотят потратить на закупку кислорода, лекарств и дополнительного медицинского оборудования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге может появиться новые праздник – «День Невы».

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