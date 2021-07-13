Иваногордская крепость окунется в джазовый перформанс

В Иваногордской крепости проведут музыкальную акцию «Джаз-клуб двух берегов».

Концерт запланирован на воскресенье, 18 июля в три часа дня. На сцене выступят саксафонист Алексей Круглов и пианист-композитор Роман Столяр. Они сыграют авторские произведения и композиции из классики джаза. Слушатели впервые услышат песню с эстонским гитаристом Яаком Соояэром. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Музыканты устроят еще и перформанс. Они пройдут по стене крепости. Останавливаясь в каждой башне, они будут играть для публики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыканта и актера Петра Мамонова не смогли вывести из искусственной комы. Сейчас его положение оценивается как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости супруга музыканта Ольга Мамонова. Врачи попытались перевести Мамонова на смешанное дыхание