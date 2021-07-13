В Песочном мужчину сбил автобус

Сегодня около пяти часов дня у дома 83 на Ленинградской улице в поселке Песочный водитель автобуса МАЗ на пешеходном переходе наехал на 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» смертельная авария. Погибли мужчина и женщина. В Ленинградской области в Бокситогорском районе правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По предварительным сведениям, 13 июля несколько часов назад, примерно в 13:20 на 386 км трассы «Кола» мужчина за рулем «Шевроле Нива» столкнулся с фурой.