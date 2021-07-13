В Песочном мужчину сбил автобус

В Песочном мужчину сбил автобус
По данному факту проводится проверка. Фото: pixabay

Сегодня около пяти часов дня у дома 83 на Ленинградской улице в поселке Песочный водитель автобуса МАЗ на пешеходном переходе наехал на 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» смертельная авария. Погибли мужчина и женщина. В Ленинградской области в Бокситогорском районе правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По предварительным сведениям, 13 июля несколько часов назад, примерно в 13:20 на 386 км трассы «Кола» мужчина за рулем «Шевроле Нива» столкнулся с фурой.

авария дтп песочный санкт-петербург травмы


 

Новости партнеров
Рост заболеваний COVID-19 в Петербурге опровергает слова Лисовца о выходе на плато
Рост заболеваний COVID-19 в Петербурге опровергает слова Лисовца о выходе на плато
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав назвал тромбозы наиболее частым осложнением после СOVID
Юрист назвала температуру воздуха, при которой можно уйти с работы
Стало известно, кто построит Шкиперскую развязку ЗСД за 2,3 млрд рублей
Путин объяснил своё решение написать статью об Украине
В Петербурге подросток получил ожоги во время операции
В Песочном мужчину сбил автобус
Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Стефанович
РФПИ отверг сообщения о причинах задержки регистрации «Спутника» в ЕС