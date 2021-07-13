Путин объяснил своё решение написать статью об Украине

Путин объяснил своё решение написать статью об Украине
Президент России Владимир Путин считает, что началась активная работа по проекту «Анти-Россия». Фото: скриншот "Прямой линии".

Президент России Владимир Путин рассказал, что он решил подготовить аналитический материал об Украине уже давно и «несколько месяцев об этом думает».

Путин объяснил, что складываются условия, которые сильно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Он считает, что началась активная работа по проекту «Анти-Россия». Это беспокоит президента и не только. Об этом сообщает Russia Today.

Путин отметил, что на Украине очень много людей хотят восстановить отношения с Россией. Путин добавил, что хочет урегулировать и нормализовать их.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно заявлению Кремля, в Петербурге завершили переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Разговор лидеров происходил в Константиновском дворце в Стрельне.

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