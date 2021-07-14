Ночью в Горелово горел припаркованный автомобиль

Поздним вечером 13 июля в Горелово произошел пожар.

Рядом с жилыми домами загорелась припаркованная машина. По словам очевидцев, автомобиль выгорел полностью. На место происшествия прибыли спасатели.

«В Горелово сгорел припаркованный автомобиль. В 21:30 машина выгорела полностью, а пожарные заливали его остатки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заречной тушили пятикомнатную квартиру. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли 14 спасателей и три единицы техники.