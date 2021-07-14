Очевидцы заметили дым у парка Победы в Петербурге

Утром в среду, 14 июля, очевидцы сообщили о возгорании на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина в Московском районе Петербурга.
«Что-то горит у пересечения Кузнецовской и пр. Юрия Гагарина. Дым на весь парк. Окна открыть невозможно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Там скорее всего маргиналы провода обжигают, как из года в год»
«Проезжал там, запах как от торфяников», — пишут очевидцы в соцсетях.
Точная причина возникновения дыма неизвестна.
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