Водитель за рулем Lexus устроил погоню в Шушарах

Водитель за рулем Lexus устроил погоню в Шушарах
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь с 13 на 14 июля очевидцы заметили погоню в Шушарах.

По их словам, за автомобилем марки Lexus по всему жилому комплексу гонялись около десятка машин ДПС. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте» опубликовано видео, как сотрудники полиции пытаются остановить нарушителя.

Сначала за водителем гналась одна полицейская машина, потом подключились другие картежи экстренных служб. По словам очевидцев, водитель попытался сбежать, но его задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество такси на дорогах Северной столицы в последнее время едва ли не сравнялось с количеством личного и общественного транспорта. Однако большая популярность этого способа передвижения имеет и свои негативные последствия.

погоня происшествие шушары


 

Новости партнеров
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
Рост заболеваний COVID-19 в Петербурге опровергает слова Лисовца о выходе на плато
Рост заболеваний COVID-19 в Петербурге опровергает слова Лисовца о выходе на плато
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару
Назван примерный срок начала вакцинации подростков от COVID-19
Водитель за рулем Lexus устроил погоню в Шушарах
Диетолог рассказала, какие продукты опасно есть в жару
Врач-дерматолог рассказала, что волосы могут выпадать 3-4 месяца после ...
Очевидцы заметили дым у парка Победы в Петербурге
Ночью в Горелово горел припаркованный автомобиль
Жителям Ленобласти пообещали ливни и грозы в среду