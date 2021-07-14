Водитель за рулем Lexus устроил погоню в Шушарах

В ночь с 13 на 14 июля очевидцы заметили погоню в Шушарах.

По их словам, за автомобилем марки Lexus по всему жилому комплексу гонялись около десятка машин ДПС. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте» опубликовано видео, как сотрудники полиции пытаются остановить нарушителя.

Сначала за водителем гналась одна полицейская машина, потом подключились другие картежи экстренных служб. По словам очевидцев, водитель попытался сбежать, но его задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество такси на дорогах Северной столицы в последнее время едва ли не сравнялось с количеством личного и общественного транспорта. Однако большая популярность этого способа передвижения имеет и свои негативные последствия.