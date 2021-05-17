Погоня, наркотики, «перевертыши», сбитые пешеходы и кражи у пассажиров: чем опасно такси в Петербурге

Количество такси на дорогах Северной столицы в последнее время едва ли не сравнялось с количеством личного и общественного транспорта. Однако большая популярность этого способа передвижения имеет и свои негативные последствия.

В частности, агрегаторы не всегда могут достаточно тщательно проверить биографию и документы водителя: популярность такси растет, водителей нужно больше, а машины бизнес-класса пользуются куда меньшим спросом, чем «эконом» и «комфорт». Отсюда и получается, что за рулем можно часто встретить нелегала или даже человека в нетрезвом состоянии. Случаи с насильниками и онанистами, работающими в такси, петербуржцам также знакомы.

Буквально вчера, 16 мая, на проспекте Стачек заметили очередного таксиста-лихача за рулем «Киа Рио». Мужчина развернулся через «двойную сплошную», что является грубым нарушением. На требование инспекторов ДПС остановиться водитель не отреагировал.

Стражам порядка пришлось отправиться в погоню и даже совершить предупредительные выстрелы из табельного оружия. В итоге таксист все же остановился, врезавшись в бетонное ограждение. Оказалось, что в салоне помимо него находилась перепуганная пассажирка.

Мужчина занимался частным извозом, несмотря на лишение прав и уголовное наказание за нарушение ПДД. Кроме того, в салоне его автомобиля обнаружили оружие и запрещенные вещества. Вероятно, теперь таксиста снова привлекут к ответственности, и на этот раз наказание будет более суровым.

Стражи порядка установили, что мужчина зарабатывает частным извозом, несмотря на то что в начале мая был лишен водительских прав и привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. При осмотре в салоне его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотики.

Машины такси нередко фигурируют в сводках новостей как участники ДТП. К примеру, совсем недавно, ранним утром 14 мая, на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова заметили «перевертыш» «Яндекс.Такси». Обстоятельства аварии неизвестны, но возле машины очевидцы заметили «скорую».

Такси может представлять опасность не только для пассажиров и других автомобилей, но и для пешеходов. К примеру, в Кузнечном переулке вечером 12 мая 24-летняя девушка и 21-летний молодой человек оказались сбитыми вылетевшей на тротуар иномаркой. Водитель авто, таксист, оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Садиться в машину такси всегда нужно начеку: иногда пассажиры становятся жертвами разбойных нападений или краж. Как например нетрезвый 35-летний мужчина, которого в ночь на 28 апреля из бара в Мучном переулке подобрал частник. Во время поездки в салон неожиданно подсел еще один мужчина, земляк водителя, который отобрал у пассажира телефон и заставил его перевести на чужой счет больше миллиона рублей.

Добившись своего, петербуржца попросту высадили из машины, напоследок забрав еще и золотую цепочку. Злоумышленников, к счастью, уже задержали, ими оказались уроженцы Средней Азии 30 и 32 лет.