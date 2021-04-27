За неделю в Петербурге у таксистов-нелегалов изъяли более 130 машин

Один из водителей стал фигурантом уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Один из водителей стал фигурантом уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице за неделю у водителей такси изъяли 132 нелегальные машины. Это произошло во время акции «Операция такси».

Нарушителей выявляла межведомственная транспортная комиссия в период с 19 по 25 апреля. Автомобилистов, предоставляющих услуги такси, проверили на наличие у них разрешительных документов.

Как сообщила пресс-служба Комитета по транспорту города, во время одной из проверок водитель пытался дать взятку инспектору, за что «заработал» уголовное дело.

Кроме того, за нарушение правил дорожного движения на петербургских водителей выписано 33 административных протокола.

Отметим, что такие поездки тем, что когда водитель преследует цель легких денег, а пассажир недорогой поездки, случаются дорожно-транспортные происшествия, а также мошенничество.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате прошлого рейда в Петербурге было изъято 415 автомобилей такси.