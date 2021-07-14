В Израиле ужесточили ограничения по коронавирусу

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение усилить контроль за соблюдением антиковидных мер, в том числе соблюдения самоизоляции и ношении масок в общественных местах.

«Решено усилить санкции в отношении лиц, нарушающих условия карантина. Решено резко повысить контроль за ношением защитных масок», — сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.

Лицам, которые нарушили самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус, грозит штраф в размере 5000 шекелей (больше 110 тыс. рублей).

С начала пандемии в стране зафиксировано 847 602 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 6 440.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11% жителей России получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них вакцинации от COVID-19. Еще более 70% искавших работу заявили, что отсутствие вакцинации не повлияло на их трудоустройство. Опрос проводился почти в 400 городах страны.