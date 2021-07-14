Состоялось 246-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Состоялось 246-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Заседание горизбиркома. Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

13 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;

— о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения – Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ по финансовым вопросам;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 21 с правом решающего голоса;

— о назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 35 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 37 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 37 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 55 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 56 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 57 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей;

— о согласовании образования избирательного участка в месте, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;

— об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— о времени предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний;

— о специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов;

— об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» избирательной комиссией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.

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Состоялось 246-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии