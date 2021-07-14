Студенты ПГУПС массово отравились на базе в Ленобласти

Студенты ПГУПС массово отравились на базе в Ленобласти
Нескольких студентов госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавшие уверяют, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Студенты Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I рассказали о массовом отправлении во время практики на базе в Ленинградской области. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что речь идет о базе, расположенной в поселке Толмачева. Студенты отравились во время практики – сразу несколько человек находятся в тяжелом состоянии, их уже госпитализировали. В письме, поступившем журналистам, сказано, что всех, кто находится на базе, уже возвращают в город. Роспотребнадзор уже якобы проверил, как проживали студенты, и выявили множество нарушений. Геобазу планируют закрыть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка доставили в реанимацию с отравлением алкоголем в Колпино.

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