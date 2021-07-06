Подростка доставили в реанимацию с отравлением алкоголем в Колпино

Подростка доставили в реанимацию с отравлением алкоголем в Колпино
Подростка госпитализировали в медучреждение. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпинском районе Петербурга школьника госпитализировали после отравления спиртом.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июля, в Колпино на улице Вавилова. У одного из жилых домов сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка в сильном алкогольном опьянении.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, юношу в состоянии средней тяжести доставили в токсилогическую реанимацию. Ранее школьник сбегал из дома, его в одиночку воспитывает отец.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 22 мая врачи обнаружили двух отравившихся наркотиками детей.

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