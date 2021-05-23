Девятиклассник отравился наркотиками в Петербурге

В Северной столице 22 мая врачи обнаружили двух отравившихся наркотиками детей.

22 мая в 11:00 в детскую городскую больницу №5 им. Филатова доставили от дома № 37 по Каменноостровскому проспекту в тяжёлом состоянии 12-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Медики диагностировали у ученицы 7-го класса одной из школ острое отравление неизвестным веществом психотропного действия. Девочка живёт вдвоём с матерью на проспекте Художников, к тому же состоит на учёте в ПДН Выборгского района.

Из того же дома на Каменноостровском госпитализировали с острым пероральным отравлением наркотиками в тяжёлом состоянии 17-летнего девятиклассника. Он также состоит на учёте в ПДН, проживает с бабушкой-пенсионеркой, являющейся его опекуном. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге злоумышленник проломил череп и сломал ребра пенсионеру.