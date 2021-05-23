В Петербурге злоумышленник проломил череп и сломал ребра пенсионеру

Полиция выясняет обстоятельства госпитализации пенсионера в Красносельском районе.

Вечером 22 мая из больницы поступило сообщение о жестоком избиении пенсионера. У него зафиксировали травму головы, переломы ребер и костей черепа, а также двустороннюю пневмонию.

По предварительной информации, 19 мая на остановке у дома № 108 на проспекте Ветеранов между 77-летним пенсионером и неизвестным мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемого разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уловного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на прохожую на улице Хошимина. В отдел полиции обратилась 44-летняя женщина-администратор магазина с заявлением о том, что на неизвестный открыто похитил у нее 2 тыс. рублей, угрожая ножом.