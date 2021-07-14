В Выборге задержали мужчину, который мог напасть на прохожего и стрелять среди ночи

В Выборге задержали мужчину, который мог напасть на прохожего и стрелять среди ночи
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Фото: pixabay

После встречи с хулиганом местный житель угодил в больницу.

В Выборге 13 июля около полуночи неизвестный напал на прохожего, после чего мужчине потребовалась помощь врачей. На данный момент подозреваемый задержан. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Кузнечной улице. По предварительным данным, местный житель 1954 года по непонятной причине выстрелил в прохожего. После этого мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали огнестрельное ранение задней стенки грудной клетки. После того, как пострадавшему оказали помощь, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мужчин устроили стрельбу по окнам жилого дома на Ярослава Гашека.

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