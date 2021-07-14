Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в три балла

Дороги Петербурга в среду утром не сильно загружены.

Пробки оцениваются в три балла. Об этом сообщается 14 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в центре города, на Невском проспекте, у Московского вокзала, на Суворовском проспекте, на Садовой улице и Обводном канале. как обычно скопились пробки у Московского вокзала и у станции метро «Гостиный двор».

Также затруднено движение на Васильевском острове и Петроградке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.