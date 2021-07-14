На Фучика угнали иномарку за 450 тысяч: подозреваемый задержан

На Фучика угнали иномарку за 450 тысяч: подозреваемый задержан
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: pixabay

Уголовное дело возбудили в отношении гражданин одного из закавказских государств.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за кражи иномарки. Подозреваемый уже задержан – им стал гражданин одного из закавказских государств 1991 года рождения. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В полицию обратился мужчина, который заявил о пропаже автомобиля «Киа Сид», принадлежащего его супруге. Известно, что машина была припаркована на проспекте Космонавтов. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и менее чем за две недели нашли иномарку на улице Фучика.

Тогда же был задержан подозреваемый, который стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина угнал автомобиль у бывшей супруги.

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На Фучика угнали иномарку за 450 тысяч: подозреваемый задержан