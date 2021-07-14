В Петербурге наградили росгвардейцев, следивших за порядком на Евро-2020

Они обеспечили безопасность на стадионе и в трех фан-зонах.

В Санкт-Петербурге наградили росгвардейцев, которые обеспечивали безопасность во время проведения матчей Евро-2020. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Известно, что сотрудники ведомства следили за порядок на стадионе «Санкт-Петербург», а также в трех фан-зонах: «Дворцовая площадь», «Конюшенная площадь» и СКК Юбилейный. В Росгвардии отметили, что мероприятия прошли отлично и без каких-либо инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020.