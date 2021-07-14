Штамм коронавируса «дельта» обнаружили в 111 странах и территориях

Штамм коронавируса «дельта» обнаружили в 111 странах и территориях
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В ВОЗ прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса «дельта» был обнаружен в 111 странах и территориях. В связи с этим ожидается рост заболеваемости и «усиление давления на системы здравоохранения». Об этом сегодня, 14 июля, пишет ТАСС.

В организации отметили, что коронавирус продолжает циркулировать и эволюционировать. Сразу четыре штамма вызывают у специалистов обеспокоенность из-за повышенной заразности: это «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Наиболее распространенным является «дельта» — он, скорее всего, станет доминирующим в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что J&J доложил о случаях редкого заболевания после прививки.

ВОЗ коронавирус пандемия


 

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