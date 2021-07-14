В Красногвардейском районе убили мужчину

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины в Красногвардейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 июля в полицию поступило сообщение о том, что по адресу Индустриальный пр., 11-2-152 обнаружен труп мужчины 1952 года рождения. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили тело с признаками удушения, переломами рёбер и множественными гематомами.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Изъято: следы рук, провода, зарядки и удлинитель.

В тот же день в деревне Колтуши Всеволожского района «по горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет по Северной столице завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Яковлева 1973 года рождения. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.