В Красногвардейском районе убили мужчину

В Красногвардейском районе убили мужчину
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины в Красногвардейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 июля в полицию поступило сообщение о том, что по адресу Индустриальный пр., 11-2-152 обнаружен труп мужчины 1952 года рождения. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили тело с признаками удушения, переломами рёбер и множественными гематомами.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Изъято: следы рук, провода, зарядки и удлинитель.

В тот же день в деревне Колтуши Всеволожского района «по горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет по Северной столице завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Яковлева 1973 года рождения. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.

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