В Петербурге состоялась первая тренировка авиации к Военно-морскому параду

В Петербурге состоялась первая тренировка авиации к Военно-морскому параду
В Петербурге готовятся к военно-морскому параду. Фото: ЗВО

В нем примут участие 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации.

В небе на Санкт-Петербургом сегодня, 14 июля, состоялась первая тренировка авиации к Главному военно-морскому параду. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Известно, что в мероприятии примут участие почти 50 боевых самолетов и вертолетом морской авиации. Чтобы все прошло хорошо, в эту среду прошла тренировка: вылета производились с четырех оперативных аэродромов.

В Главном военно-морском параде также примут участие самолёты Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, Миг31, противолодочные самолёты Ил-38Н и Ту-142м3, самолёты амфибии Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолёты военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что репетиция парада ВМФ ограничит движение по мостам и набережным в Петербурге.

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