В Москве пройдет голосование об обязательной вакцинации

В Москве пройдет голосование об обязательной вакцинации
Рассчитывают получить около 100 тысяч голосов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о том, что в столице будет голосование об обязательной прививки некоторых жителей России.

Вопрос об обязательной прививки для некоторых групп жителей Москвы вынесут на электронное голосование в конце июля. Рассчитывают получить около 100 тысяч голосов. Об этом Венедиктов рассказал в своем Telegram-канале.

В столице обязательную вакцинацию части населения ввели 16 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что J&J доложил о случаях редкого заболевания после прививки. Johnson&Johnson заявили в США о случаи неврологического расстройства после прививки от COVID-19 вакциной компании. Вероятность такого заболевания очень мала, а количество зарегистрированных случаев чуть-чуть превышает естественное число заболевших. Об этом сообщает РИА «Новости».

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