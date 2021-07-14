Врач рассказал, почему Россия заняла четвертое место по числу заражений коронавирусом

Россия находится на четвертом месте по числу зараженных ковидом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка будет укрепляться, а число заболевших- уменьшаться.

Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.