Врач рассказал, почему Россия заняла четвертое место по числу заражений коронавирусом

Врач рассказал, почему Россия заняла четвертое место по числу заражений коронавирусом
Врач объяснил четвертое место России по числу заражений коронавирусом. Фото: pixabay.com

Россия находится на четвертом месте по числу зараженных ковидом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка будет укрепляться, а число заболевших- уменьшаться.

Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.

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