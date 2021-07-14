В Кировском районе задержали мужчину, который похитил 20 пачек масла и сыр

Подозреваемого уже передали полицейским. Фото: УВО по Спб и Ленобласти

Подозреваемого уже передали полицейским. Фото: УВО по Спб и Ленобласти

Злоумышленника удалось вовремя остановить.

В Кировском районе ранним утром 14 июля задержали мужчину, который похитил товары из продуктового магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Все случилось в пять утра на проспекте Ветеранов. Мужчина, воспользовавшийся тем, что сотрудники магазина заняты приемом товара, украл две коробки со сливочным маслом и три упаковки сыра. После этого он скрылся с места инцидента. Сотрудники обратились за помощью к росгвардейцу, благодаря которому удалось вовремя задержать подозреваемого.

Он находился около одного из домов на бульваре Новаторов. Мужчину задержали и передали для дальнейших разбирательств в отдел полиции. Украденное изъяли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина в четыре утра украл водку из магазина.