В Ленобласти мужчина в четыре утра украл водку из магазина

В Бокситогорском району Ленобласти мужчина в пять часов утра украл водку из магазина.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в магазин «Отрада» в половине пятого утра пришел мужчина, который хотел купить водку. Продавщица ему не продала. Тогда мужчина оттолкнул руками стеллаж. Пробрался к витрине с алкоголем. Взял с витрины бутылку водки марки «Медвежий улов» 0,5 литров и как ни в чем не бывало покинул магазин.

Днем бы мужчина просто заплатил 295 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у гендиректора украли сейф с пятью миллионами рублей. В полицию Северной столицы обратился 52-летний генеральный директор одной фирмы. У него дома по адресу д. 16 по ул. Победы украли сейф с деньгами. Злоумышленник подобрал ключ и проник в квартиру. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в сейфе лежали 2,2 миллиона рублей, 22 тысячи долларов США, 10 тысяч евро и не только.